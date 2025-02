La Ministra Aagesen subraya que la "Tasa Enresa" no es un impuesto, Guardiola dice que se subió un 30%

Ayer la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Sara Aagesen, ha recalcado que el Gobierno "no ha aumentado los impuestos a las nucleares" y que "la mal llamada Tasa Enresa no es un impuesto, es el coste de la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares". "Hablamos de 20.000 millones de euros que tienen que poner encima de la mesa las empresas propietarias. De no ser así, nos tenemos que pagar la ciudadanía en su conjunto y eso no cumple con el principio de quien contamina paga"

Replicaba a través de sus redes sociales la Presidenta Guardiola, asegurando que "Si la ministra para la Transición Ecológica no sabe que su Gobierno subió un 30% en 2024 el coste de desmantelamiento y gestión de residuos (tasa de Enresa) y el IVPEE desde el 3,5% al 7%, es un problema. Si lo sabe, hoy ha mentido sin despeinarse"