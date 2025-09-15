El Ministerio de Transportes restablece el servicio de Media Distancia Huelva-Zafra a partir de este lunes 15 de septiembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Renfe, restablece a partir de este lunes, 15 de septiembre, el servicio de Media Distancia Huelva-Zafra, después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea de ancho convencional que conecta las provincias de Huelva y Badajoz cuya inversión supera los 250 millones de euros.

Los billetes están disponibles desde el pasado miércoles en los canales de venta habituales de Renfe. Entre Huelva y Jabugo circularán dos trenes de lunes a jueves, tres los viernes y sábados y cuatro los domingos. Por su parte, entre Huelva y Zafra circularán dos frecuencias, una por sentido, los viernes, sábados y domingos.

Esta programación se adapta a la rutina de movilidad de los viajeros que se desplazan por motivos laborales o académicos, y permitirán a los usuarios de la sierra realizar gestiones en la capital onubense de lunes a viernes, con un tren con salida de Jabugo a las 06,15 horas y llegada a Huelva a las 07,51 horas.

En sentido inverso, para el regreso circulará un servicio con salida de la capital onubense a las 15,15 horas. Ambos trenes tendrán paradas intermedias en Almonaster la Real, Cortegana, Valdelamusa, El Tamujoso, Calañas, Los Milanos, El Corbujón, Belmonte y Gilbraléon.

Los viernes, sábados y domingos circularán dos trenes, uno por sentido, entre Huelva y Zafra. Con origen Huelva tendrá salida a las 15,15 horas los viernes y a las 10,45 horas los sábados y domingos. Desde la localidad zafrense, tendrá salida los viernes a las 19,00 horas y a las 16,30 horas los sábados y domingos, "facilitando la movilidad por motivos de ocio en fines de semana desde Huelva hacia las localidades atendidas por el servicio ferroviario".

Renfe ha programado estos horarios tras un análisis "exhaustivo" de "la demanda real" de transporte y de los datos de movilidad registrados en esta relación. Asimismo, en el diseño de la oferta Huelva-Jabugo se han tomado en cuenta las aportaciones de los usuarios puestas en común durante el primer Foro de Clientes desarrollado en Huelva el pasado mes de abril.

REDUCCIÓN DEL VIAJE EN 18 MINUTOS

Con estas actuaciones de modernización de la infraestructura, el tiempo de viaje medio entre Huelva y Jabugo será de una hora y 36 minutos, por lo que se reducirá "en torno a 18 minutos" respecto a la duración anterior a las obras, "mejorando así la eficiencia de este servicio ferroviario al equipararse a los tiempos de viaje de los desplazamientos realizados en vehículo privado".

El tiempo medio de viaje de la relación entre la capital onubense y Zafra será de dos horas 52 minutos, lo que supone "25 minutos menos de la duración anterior a las obras".