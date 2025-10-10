El Ministerio de Transportes licita por 14,8 millones obras de conservación en 214 kilómetros de carreteras de Cáceres

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 14,84 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 214 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 214,602 km de carreteras del sector nº 4, incluyendo 45,527 km de autovía, e incluye la autovía A-58, entre el kilómetro 0 a la altura de Trujillo y el kilómetro 45 en Cáceres, así como la N-521, entre el kilómetro 1 en Trujillo y el 152 en el límite con Portugal en Valencia de Alcántara, y la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la ejecución de la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo Trujillo - Cáceres.

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, e incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE).

En concreto, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Destaca que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.