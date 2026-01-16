CULTURA

El Ministerio de Cultura anuncia la candidatura de nueve ciudades españolas como Capitales Europeas de la Cultura 2031

Entre ellas se encuentra la capital cacereña.

Redacción

Extremadura |

Un aniversario para conocer las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
Cáceres | Ciudades Patrimonio

Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Potries y Toledo optan a la candidatura, cuya preselección y finalistas se darán a conocer el próximo mes de marzo por el Ministerio de Cultura

España y Malta acogerán las Capitales Europeas de la Cultura en 2031

Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento entre ellas, Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016)

