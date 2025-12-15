ROBE

Miles de seguidores y largas colas para homenajear a Robe Iniesta este domingo en Plasencia

Un emotivo homenaje en el que los seguidores del fundador de Extremoduro han tenido que hacer largas colas para poder acceder al Palacio de Congresos de Plasencia, donde han podido firmar en uno de los libros de condolencias que se han instalado, o han podido ver algunos de los efectos del músico.

Redacción

Extremadura |

Miles de seguidores y largas colas para homenajear a Robe Iniesta este domingo en Plasencia
Miles de seguidores y largas colas para homenajear a Robe Iniesta este domingo en Plasencia | EP

Miles de fans llegados de diversos puntos del país están despidiendo este domingo a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia, que a partir de hoy lleva el nombre del músico placentino, fallecido este pasado miércoles a los 18,30 horas.

Un emotivo homenaje en el que los seguidores del fundador de Extremoduro han tenido que hacer largas colas para poder acceder al Palacio de Congresos de Plasencia, donde han podido firmar en uno de los libros de condolencias que se han instalado, o han podido ver algunos de los efectos del músico.

Fotos, flores, cuadros y guitarras han acompañado a las cenizas de Roberto Iniesta en el escenario del Palacio de Congresos de Plasencia, donde también han tocado a mediodía los músicos de su banda en una actuación que ha emocionado a los seguidores del artista que han podido escucharlo.

Las puertas del Palacio de Congresos 'Roberto Iniesta' se han abierto a las 10,00 horas de este domingo, y desde entonces ha sido constante la entrada de seguidores del músico placentino, que podrán despedirlo hasta las 22,00 horas, cuando concluirá este acto de homenaje.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer