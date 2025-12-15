Miles de seguidores y largas colas para homenajear a Robe Iniesta este domingo en Plasencia

Miles de fans llegados de diversos puntos del país están despidiendo este domingo a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia, que a partir de hoy lleva el nombre del músico placentino, fallecido este pasado miércoles a los 18,30 horas.
Un emotivo homenaje en el que los seguidores del fundador de Extremoduro han tenido que hacer largas colas para poder acceder al Palacio de Congresos de Plasencia, donde han podido firmar en uno de los libros de condolencias que se han instalado, o han podido ver algunos de los efectos del músico.
Fotos, flores, cuadros y guitarras han acompañado a las cenizas de Roberto Iniesta en el escenario del Palacio de Congresos de Plasencia, donde también han tocado a mediodía los músicos de su banda en una actuación que ha emocionado a los seguidores del artista que han podido escucharlo.
Las puertas del Palacio de Congresos 'Roberto Iniesta' se han abierto a las 10,00 horas de este domingo, y desde entonces ha sido constante la entrada de seguidores del músico placentino, que podrán despedirlo hasta las 22,00 horas, cuando concluirá este acto de homenaje.