Miguel Ríos abrirá el XXIX Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria el 1 de agosto

El artista granadino Miguel Ríos será el cabeza de cartel del Festival Internacional de Guitarra que celebrará su vigésimo novena edición en Coria, del 1 al 8 de agosto. El concierto inaugural del rockero y su espectáculo 'El último vals' será en la plaza de la Catedral, a las 22,00 horas.

Toda la programación ha sido presentada este miércoles en el Gran Teatro de Cáceres en una rueda de prensa en la que ha participado la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, y el coordinador del festival, Javier Rodríguez.

Domingo ha señalado que el concierto de Miguel Ríos será "una cita inolvidable que marcará el inicio de una semana dedicada a la música en su máxima expresión". El concierto se celebraá en un formato íntimo y elegante en el que recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria musical.

"La figura de Miguel Ríos en esta edición es uno de los hitos más importantes en la historia reciente del festival. Figura fundamental de la música en español, su vista supone un respaldo al nivel cultural que ha alcanzado el festival y confirma su capacidad para acoger propuestas de gran prestigio. Su actuación no solo inaugura la programación, sino que la eleva y convierte esta edición en una cita especialmente relevante", ha afirmado la primera edil.

Asimismo, la regidora ha afirmado que el Festival de Guitarra de Coria es un encuentro que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de Extremadura y referente para intérpretes, docentes, estudiantes y amantes de la guitarra clásica, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, ha agradecido el apoyo de la Junta de Extremadura y el Cabildo Catedral de Coria, así como a los patrocinadores y entidades colaboradoras que hacen posible que este festival siga creciendo y mantenga el nivel de excelencia que lo caracteriza.

Por su parte, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha destacado la consolidación del festival como una de las citas musicales de referencia en Extremadura y su papel en la proyección cultural de la ciudad. "El Festival de Guitarra reafirma su compromiso con la calidad artística, la promoción del talento y el encuentro entre tradición y modernidad", ha dicho Bazaga.

Bazaga ha destacado la capacidad del certamen para sostener el nivel de calidad durante décadas, una de las claves de su prestigio, al tiempo que ha recordado que por Coria han pasado grandes nombres de la guitarra y de la música, desde Manolo Sanlúcar o Vicente Amigo hasta Ara Malikian, Sara Baras o Carlos Núñez, además de conjuntos internacionales que han marcado hitos en la historia del festival.

La titular regional de Cultura ha puesto en valor el papel de la Catedral de Coria como parte esencial de la experiencia que ofrece el festival: un espacio que "ya ha albergado más de 160 conciertos" y cuya Puerta del Perdón constituye una referencia icónica del evento. En esta línea, Bazaga ha agradecido a la Diócesis de Coria-Cáceres su "generosidad permanente".

Asimismo, ha defendido que el festival "demuestra" que, cuando existe una programación sólida y un proyecto serio, la cultura se convierte en motor para los municipios y ha señalado que Coria ofrece "una combinación única de patrimonio, gastronomía, identidad y hospitalidad" en un festival que actúa como escaparate.

Por último, Bazaga ha subrayado la importancia de la cantera: el curso y el concurso han servido de plataforma para músicos que hoy son referencia internacional. "Merece todo el respaldo de las administraciones públicas", ha señalado.

PROGRAMACIÓN

El coordinador del festival, ha finalizado detallando la programación completa de conciertos de este XXIX Festival de Guitarra Ciudad de Coria, siguiendo el orden de actuaciones.

El domingo 2 de agosto actuará Marcin Dylla, uno de los guitarristas más admirados del panorama internacional, con técnica impecable y profundidad interpretativa y el lunes 3 de agosto será el turno de Aniello Desiderio, intérprete de virtuosismo arrollador y enorme capacidad comunicativa. Ambos en el interior de la Catedral de Coria y a las 21,30 horas.

El martes, 4 de agosto, será Dúo Canelobre (Fernando Espí y Miguel Ángel González) el encargado de amenizar la noche con bandurria y guitarra en un diálogo fresco, elegante y lleno de riqueza tímbrica, revitalizando sonidos tradicionales con sensibilidad contemporánea. Será a las 22,00 horas en el Atrio del Perdón.

El miércoles, 5 de agosto, será protagonista Carles Trepat, una figura esencial de la guitarra española, reconocido por su sensibilidad y rigor histórico. Actuará a las 21,30 horas en en interior de la Catedral. El jueves, 6 de agosto, David Martínez, el ganador del festival en 2001, regresa a Coria con un programa elegante, equilibrado y de gran madurez interpretativa, en el Atrio del perdón a las 22,00 horas.

El viernes, día 7, la Catedral de Coria también acogerá a las 21,30 horas a Luis Alejandro García, el ganador del festival en 2019, una de las grandes promesas de su generación, con técnica brillante y visión fresca. Por último, el día 8 de agosto, la Catedral de Coria, a las 10,00 horas será el escenario de la Final del Concurso Senior.

Este concurso es una cita clave para descubrir a los nuevos talentos que marcarán el futuro de la guitarra clásica. "Se trata de una programación que llenará una semana de excelencia artística, talento y cultura que vuelve a situar a Coria como referencia internacional en el mundo de la guitarra", ha dicho el coordinador del certamen, Javier Rodríguez.

Cabe destacar que, las entradas han salido ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la plataforma enterticket.es. Para aquellas personas que necesiten ayuda para la adquisición de las entradas vía online, pueden acudir a la Oficina de Turismo de la capital cauriense, donde les prestarán la ayuda necesaria para la compra de las entradas.