Las Migas extremeñas solidarias se celebran este sábado en Badajoz a beneficio del Banco de Alimentos

Las 13º Migas extremeñas solidarias se celebran este próximo sábado, día 17, en el paseo de San Francisco de la capital pacense a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz y prevé repartir unas 3.000 raciones y superar los 8.700 euros recaudados en la anterior edición.

Organizado por la Asociación Cultural 'Migas Extremeñas Solidarias' con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y de unas 60 empresas, esta cita anual que une tradición gastronómica, convivencia y compromiso social también cuenta con una fila cero (con donaciones por transferencia) y con la posibilidad de llevarse las migas en un táper, al tiempo que se ofrecen también sin gluten para celiacos.

La jornada se celebra de 9,00 a 14,00 horas con actuaciones musicales a cargo de Naiala Narciso, las escuela de baile 'Rocío Guisado' y 'Olivenza es flamenca' y Batala Badajoz, en una jornada que se completa con un sorteo que tendrá lugar la semana posterior con distintos regalos y productos aportados por empresas colaboradoras.

El presidente de la asociación organizadora, Javier García, la presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, y el concejal de Turismo, Rubén Galea, han presentado esta actividad solidaria, en la que el donativo de 3 euros incluye un plato de migas, una loncha de jamón ibérico y bebida.