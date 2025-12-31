Miajadas es el municipio de Extremadura más barato para comprar vivienda usada

Miajadas, Arroyo de la Luz y Llerena son los municipios de Extremadura más baratos para comprar una vivienda de segunda mano, según datos de Idealista basados en su informe de precios del mes de noviembre de 2025.

De este modo, las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Región de Murcia albergan los 20 municipios más baratos para comprar una vivienda de segunda mano en España, todos ellos con precios inferiores a los 550 euros por metro cuadrado, frente a los 2.605 euros por metro cuadrado de la media nacional.

El municipio más barato para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real (Castilla la Mancha). Concretamente, Almadén tiene el metro cuadrado más económico, ya que los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros por metro cuadrado.

El podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense, (478 euros) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo (479 euros) para cerrar el 'top 5'.

Argamasilla de Alba en Ciudad Real (484 euros) ocupa el sexto lugar y Miajadas en Cáceres (487 euros) aparece en séptima posición, mientras que Villanueva del Arzobispo en Jaén y Arroyo de la Luz en Cáceres (490 euros) comparten la octava plaza.