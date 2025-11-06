La Mesa Sectorial de Sanidad informa de la implantación de la categoría estatuaria de Podólogo/a en el SES

La Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada este miércoles en Mérida ha abordado, entre otros puntos del orden del día, la implantación de la categoría estatutaria de Podólogo en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y de 14 plazas para el Programa de Cuidados Paliativos.

En la reunión, en la que han participado los sindicatos representativos e integrantes de la mesa, se ha acordado una implantación inicial de la categoría estatutaria de Podólogo/a en determinados ámbitos de Atención Primaria para contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético.

También se ha tratado la implantación de 14 plazas para el Programa de Cuidados Paliativos para ampliar la red de profesionales de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Pediátricos del SES.

Estas plazas se distribuyen en 7 plazas de Medicina, 3 de ellas para los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos, 5 plazas de Enfermería, de las cuales 3 serán para los Equipos de Pediátricos y 2 de Trabajo Social, que se ubicarán en cada uno de los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos.