SANIDAD

La Mesa Sectorial de Sanidad informa de la implantación de la categoría estatuaria de Podólogo/a en el SES

También se implantarán 14 plazas de Cuidados Paliativos.

Redacción

Extremadura |

La Mesa Sectorial de Sanidad informa de la implantación de la categoría estatuaria de Podólogo/a en el SES
La Mesa Sectorial de Sanidad informa de la implantación de la categoría estatuaria de Podólogo/a en el SES | Junta de Extremadura

La Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada este miércoles en Mérida ha abordado, entre otros puntos del orden del día, la implantación de la categoría estatutaria de Podólogo en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y de 14 plazas para el Programa de Cuidados Paliativos.

En la reunión, en la que han participado los sindicatos representativos e integrantes de la mesa, se ha acordado una implantación inicial de la categoría estatutaria de Podólogo/a en determinados ámbitos de Atención Primaria para contribuir a la atención integral en el tratamiento del pie diabético.

También se ha tratado la implantación de 14 plazas para el Programa de Cuidados Paliativos para ampliar la red de profesionales de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Pediátricos del SES.

Estas plazas se distribuyen en 7 plazas de Medicina, 3 de ellas para los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos, 5 plazas de Enfermería, de las cuales 3 serán para los Equipos de Pediátricos y 2 de Trabajo Social, que se ubicarán en cada uno de los Equipos de Cuidados Paliativos Pediátricos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer