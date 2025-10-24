El Mes de las Reservas de la Biosfera ofrece en Tajo Internacional y Monfragüe 35 actividades en noviembre

El IX Mes de las Reservas de la Biosfera Tajo Internacional y Monfragüe ofrece, durante los fines de semana del mes de noviembre, un total de 35 actividades con casi mil plazas para disfrutar de la riqueza natural de estas dos zonas de la provincia de Cáceres.

Senderismo, paseos en barco, rutas en bicicleta, degustación de productos, observación de cielos, charlas sobre mototurismo o talleres de oficios tradicionales, son algunas de las propuestas que configuran el programa a las que se unen nuevas experiencias turísticas para una posterior comercialización.

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha presentado este jueves la novena edición de este programa que se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre, organizado por la institución provincial.

Cuatro fines de semana repletos de actividades "muy variadas, dirigidas a distintos públicos y que muestran la riqueza gastronómica, paisajística y cultural de estos dos territorios", ha dicho Díaz Cieza, a la vez que ha recordado que esta agenda contribuirá a impulsar la desestacionalización del turismo, "ayudando con ello al sector empresarial y al avance en el reto demográfico".

En esta edición se contemplan en torno a 900 plazas para participar en las 35 actividades gratuitas que se irán desarrollando en ambos territorios durante todo el mes. Actividades que son ya reclamadas por su éxito en años anteriores, como paseos en barco, rutas de senderismo, observación de aves, rutas en bicicleta de montaña, en kayac, degustación de productos o actividades de astroturismo "para disfrutar de la calidad de nuestros cielos".

A estas, ha detallado el diputado, "se unen nuevas experiencias turísticas para una posterior comercialización", como una ruta en marcha nórdica, charla sobre mototurismo y carreteras paisajísticas, ruta de senderismo inclusiva, taller de fotografía con dron, ruta de personajes ilustres o caminos de la trashumancia.

Díaz Cieza ha manifestado su satisfacción por el éxito de las ediciones anteriores, "que ha hecho que lleguemos a donde estamos hoy, y que nos hace seguir trabajando de cara a un aumento de actividades para futuras ediciones".

A lo largo de estos ocho años han sido miles de personas las que han disfrutado del mes; de hecho, el año pasado se completaron todas las actividades con un aforo total de 980 plazas, quedando en lista de espera más de 500 inscripciones, y la web recibió más de 38.000 visitas, lo que contribuye a posicionar a nivel nacional ambos destinos de la provincia cacereña.

Las actividades son gratuitas pero hay que inscribirse de forma previa en una página web que ya está disponible para consultar todo el programa y reservar las actividades para el primer fin de semana. Hay que recordar que las inscripciones se abren siempre 10 días antes de la celebración de las actividades.

El proceso de inscripciones se gestiona por un motor de reservas que de manera automática asigna las reservas por riguroso orden de llegada, y cada persona puede participar en un máximo de 2 actividades e inscribir hasta 3 participantes.

"Ya sabéis que la demanda es alta y las actividades tardan poco en completarse por lo que os invitamos a planificar ya vuestra participación en esta edición, consultando el programa y haciendo vuestra reserva en la página mesdelareservabiosfera.es", ha concluido el diputado.