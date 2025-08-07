Mérida será sede del Campeonato de España de Atletismo en Ruta 2026, que se celebrará en abril

Mérida ha sido designada como sede del Campeonato de España de Atletismo en Ruta 2026, que incluye las pruebas de Medio Maratón, Milla en Ruta y de 5 kilómetros y que se desarrollará en el mes de abril.

La propuesta de que la ciudad pudiera acoger esta competición partió de la Asociación de Atletas Populares de Mérida, que contó con el apoyo del ayuntamiento, ha informado el consistorio en nota de prensa.

"Estas pruebas de atletismo se llevarán a cabo en la ciudad del 11 al 12 de abril del próximo año y son fruto del éxito derivado de la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad, que este año ha cumplido su XIX edición", ha destacado.

De este modo, el Ayuntamiento de Mérida ha agradecido su apoyo a la Federación Española de Atletismo y se pone a su disposición para trabajar y colaborar de manera conjunta de cara a la celebración de estas "prestigiosas" pruebas deportivas.