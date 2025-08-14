Mérida y Badajoz superaban este miércoles los 42 ºC y volvían a situarse entre las más calurosas de España

Las localidades pacenses de Mérida y Badajoz han superado los 42 grados centígrados y se han colocado entre las diez localidades que han soportado las temperaturas más altas de toda España durante la jornada de este miércoles.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 19:00 horas, Mérida se ha situado en el quinto lugar de la tabla tras registrar 42.9 ºC.

Por su parte, la capital pacense ha anotado 42.3 ºC, un registro que la coloca en el décimo puesto.

Estos valores han situado a estas dos localidades extremeñas entre las diez más calurosas de España durante este martes, 13 de agosto.

Además, el calor se ha hecho presente en otros municipios extremeños, como Olivenza, donde se ha alcanzado 41.9 ºC; Jerez de los Caballeros, 41.8 ºC; Barcarrota, 41.7 ºC; Zafra, 41.4 ºC; Alconchel, 41.2 ºC; y Navalvillar de Pela, 41.1 ºC.