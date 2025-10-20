Mérida acogerá el XIX Congreso de CERMIS Autonómicos el 28 y 29 de octubre

La ciudad de Mérida acogerá el 28 y 29 de octubre el XIX Congreso de CERMIS Autonómicos bajo el lema 'Por una Alianza Hispano-Portuguesa en Políticas Públicas de Discapacidad'.

Será la primera vez que este foro se celebre en Extremadura, después de que la edición prevista en 2020 tuviera que ser suspendida a causa de la pandemia del coronavirus, según ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En esta ocasión, la delegación extremeña se ha postulado para acoger el encuentro, coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación de CERMI Extremadura.

El congreso reunirá a alrededor de un centenar de representantes de los CERMIS autonómicos y del estatal, junto a personas expertas en discapacidad que intervendrán en las distintas sesiones.

Durante las dos jornadas de trabajo, el encuentro aspira a generar conocimiento y propuestas para proyectos futuros, al tiempo que dará visibilidad a las políticas públicas impulsadas desde Extremadura y sus administraciones locales en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Como elemento singular, esta edición incorporará un componente transfronterizo, con la participación de organizaciones del ámbito de la discapacidad de Portugal.

El objetivo es conocer la realidad de las políticas en el país vecino y establecer sinergias en el marco de una cooperación ibérica en materia de discapacidad.

El congreso rendirá además un homenaje a quienes han presidido CERMI Extremadura, así como a Eva Pérez Bech y Óscar Moral Ortega, dirigentes del movimiento CERMI, recientemente fallecidos.