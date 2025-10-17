Mercedes Morán se reúne en Talayuela con el sector tabaquero para hacer "un frente común" contra la propuesta de la futura PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha mantenido este jueves un encuentro con el sector tabaquero en Talayuela para mostrar el apoyo de la Junta de Extremadura a este cultivo y para hacer "un frente común" contra la propuesta de la nueva PAC para 2028-2034.

Así, ha reafirmado que la propuesta planteada por la Comisión Europea "es mala para todos los agricultores y ganaderos" por lo que el Ejecutivo extremeño va a reunirse con los diferentes sectores para hablar de ello y hacer ese "frente común".

Ha recordado que el pasado martes se reunió en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEx) con las organizaciones agrarias y, entre otros asuntos, mostraron un rechazo unánime a esa futura PAC tal y como está planteada "y ahora queremos que todos los sectores sean conscientes de que tenemos que hacer una lucha para evitar lo que viene".

La consejera ha detallado que la Comisión Europea plantea un fondo único, un presupuesto recortado "que no es seguro" y un modelo sin los dos pilares actuales (ayudas directas y desarrollo rural) que "desde luego no responden a las necesidades que tiene nuestro sector agrícola y ganadero".

"Estamos hoy con el sector tabaquero porque, como sabemos, cada Política Agrícola Común incide muy negativamente en este sector por esas connotaciones que tiene", ha destacado al tiempo que ha lamentado que "no se tiene en cuenta que somos un sector productor, el sector tabaquero extremeño, como otro sector productivo cualquiera".

Mercedes Morán ha remarcado que la reunión de hoy se enmarca "en ese afán de implicar a todos en la lucha contra esta propuesta para poder rechazarla, que se eche para atrás y que vuelvan a hacer una nueva reforma, una nueva propuesta".

"Y sobre todo pedimos, porque en breve se reúne el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, al presidente Pedro Sánchez que vete, que rechace el marco financiero plurianual, que vote en contra", ha aseverado al tiempo que ha añadido que la propuesta "no atiende a las condiciones necesarias para nuestros agricultores y ganaderos".

Así, la titular de Agricultura ha solicitado que "se sienten de nuevo, rechacen esta esta reforma y vuelvan a plantear otra que sí beneficie a nuestros agricultores y ganaderos, específicamente a la rentabilidad de sus explotaciones".

ANTICIPO DE LA PAC

En declaraciones a los medios previas a la reunión con los tabaqueros, Morán también ha destacado que hoy hay "una buena noticia" y es que se ha pagado el anticipo de la PAC al 86 por ciento de los posibles perceptores.

Se trata, ha resaltado, de más de 177,2 millones de euros que suponen el 70 por ciento de las ayudas de la PAC. "Yo creo que es una buena noticia porque hemos pagado justo en el primer día que se puede; ya ha salido de Tesorería ese dinero, con lo cual, a lo largo de hoy y de mañana lo recibirán todos los agricultores y ganaderos en sus cuentas", ha manifestado.

A este respecto, ha apuntado que todavía quedan algunos por pagar por diversos motivos como errores en su alta a terceros o en la figura de agricultor activo pero se van a solucionar y la Consejería hará "una nueva nómina ahora en noviembre para los beneficiarios que queden pendientes".