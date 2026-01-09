MOTOR

El mercado de turismos de ocasión se mantiene estable en 2025 en Extremadura con 52.347 unidades vendidas

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

El mercado de turismos de ocasión en Extremadura alcanzó las 52.347 unidades vendidas a cierre de 2025, lo que supone un ligero incremento del 0,1 por ciento con respecto al año anterior.

Por su parte, durante el mes de diciembre, las ventas de turismos de segunda mano en la región extremeños alcanzaron las 4.677 unidades, lo que representa un descenso del 1,6 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

En el conjunto del país, el mercado de turismos de segunda mano alcanzó más de 2,21 millones de unidades vendidas en todo 2025, lo que supone un 4,2% más de operaciones con respecto al 2024, según los datos publicados este jueves por las patronales Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Así, en España, por cada turismo nuevo se vendieron en España 1,9 usados, es decir, prácticamente el doble. Los actuales precios de los vehículos a estreno han provocado que los conductores españoles hayan apostado en los vehículos usados para la compra de un vehículo.

