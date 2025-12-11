MOTOR

El mercado extremeño de turismos de segunda mano alcanza las 41.104 unidades hasta noviembre, un 0,9% menos

En el conjunto del país, las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano han registrado un descenso del 2,2 por ciento en noviembre, con un total de 187.208 unidades

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Extremadura ha cerrado noviembre con un total de 41.104 turismos de ocasión vendidos en lo que va de año, lo que supone un descenso del 0,9 por ciento, según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). Concretamente en noviembre, el mercado regional registró 4.141 operaciones, un 11,8 por ciento menos.

Pese a esta caída de noviembre, debido sobre todo al "descenso en las operaciones de empresas alquiladoras", según las patronales, las ventas de modelos de ocasión suben un 4,4 por ciento en el acumulado del año, hasta alcanzar 1.999.900 unidades.

