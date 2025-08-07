MOTOR

El mercado de coches de ocasión en Extremadura cae un 2,5% en 2025

En julio, las operaciones con turismos usados en Extremadura alcanzaron las 4.238 unidades.

Redacción

Extremadura |

Los concesionarios multiplican sus ofertas
El mercado de turismos de segunda mano en lo que va de 2025 acumula un total de 28.964 unidades vendidas, lo que supone un decenso del 2,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de MSI para las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En julio, las operaciones con turismos usados en Extremadura alcanzaron las 4.238 unidades, con un decrecimiento del 3,7% respecto al mismo mes del año pasado.

Esta evolución se enmarca en un contexto en el que, en el conjunto del país, se venden dos turismos de ocasión por cada nuevo matriculado.

