La menor implicada en la muerte de la educadora en Badajoz quedará en libertad este miércoles

La menor acusada, junto a otros dos jóvenes varones, en el caso de la educadora social asesinada el pasado marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, saldrá este miércoles en libertad vigilada del centro de menores Marcelo Nessi.

Se ha tomado esta decisión después de culminar el plazo máximo de la medida cautelar de internamiento desde el ingreso de la adolescente en este centro y puesto que aún no se conoce la sentencia en relación a este caso juzgado a finales de octubre en la capital pacense.

Según distintas fuentes, existe malestar entre abogados que han participado en esta causa por la tardanza de la sentencia, así como en la familia de la víctima.

Tras el juicio, la Fiscalía y la acusación particular consideraron a la joven cómplice del hecho y a los dos varones como autores.

La acusación particular modificó durante la última jornada del juicio su acusación respecto a la joven, para acusarla como cómplice, y no como autora material, a tenor de la evolución de la vista, con lo que finalmente coincidía con la Fiscalía.

No obstante, la acusación particular pide seis años de internamiento para la menor y no cinco años como el Ministerio Fiscal, al solicitarse el máximo de la horquilla en este caso.

En el caso de los varones, de menor edad que la adolescente, las acusaciones solicitan seis años de internamiento.