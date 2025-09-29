DOCUMENTAL

La memoria de las mujeres del Valle del Jerte da vida al documental 'Nosotras'

Con el objetivo de rendir homenaje al papel "fundamental" de estas mujeres en la construcción de la historia local.

Redacción

Extremadura |

El documental 'Nosotras', que recoge las voces, experiencias y emociones de decenas de mujeres de la comarca cacereña del Valle del Jerte, ha sido presentado en el municipio de El Torno por parte de la Oficina de Igualdad de esa mancomunidad.

Con el objetivo de rendir homenaje al papel "fundamental" de estas mujeres en la construcción de la historia local, este proyecto está enmarcado en la línea específica de subvenciones de la Diputación de Cáceres destinadas a las mancomunidades para tales fines.

La presentación ha contado con la participación del diputado de Asistencia a Entidades Locales y Formación de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, quien ha reivindicado la importancia de iniciativas como esta para visibilizar la memoria histórica de las mujeres rurales y reconocer su aportación al territorio.

Tal y como ha explicado el equipo técnico de la Oficina de Igualdad, durante meses se ha desarrollado un proceso "participativo" junto a mujeres de distintas edades, trayectorias y experiencias del Valle del Jerte. El resultado se plasma en un trabajo que recoge los testimonios de mujeres de distintas localidades de la comarca, cuyas palabras, miradas y silencios tejen un relato íntimo, pero con carácter comunitario e intergeneracional.

Cabe señalar, según ha avanzado en nota de prensa la institución provincial, que, a partir de ahora, el documental irá proyectándose por todos los pueblos de la comarca y estará a disposición del resto de municipios que lo soliciten, así como de entidades, asociaciones o administraciones que estén interesadas.

