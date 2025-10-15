Medio millón de personas siguen en redes la exhumación de la mina 'La Paloma'

Las publicaciones sobre la exhumación de la mina 'La Paloma', en Zarza la Mayor (Cáceres), difundidas por la Diputación de Cáceres, han superado el medio millón de reproducciones y recibido más de un millar de comentarios de agradecimiento en redes sociales, según ha informado la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha destacado la "reacción generalizada de apoyo y emoción" ante el hallazgo de restos humanos y objetos personales de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y ha lamentado la reciente derogación de la Ley de Memoria Histórica en la Asamblea de Extremadura, "cuando es algo de justicia y de reparación".

"Seguiremos trabajando para resarcir 80 años de silencio y de intento de hacer desaparecer de la faz de la tierra a personas inocentes, jornaleros y ciudadanos de bien solo por no opinar como sus verdugos", ha afirmado Morales tras visitar de nuevo el yacimiento.

El presidente provincial ha subrayado que la memoria histórica no es una cuestión política "sino de dignidad", y ha recordado el testimonio de Conchita Viera, hija de Amado Viera, alcalde de Valencia de Alcántara asesinado tras la guerra y cuyos restos fueron identificados en la mina Terría.

"Cuando encontró a su padre dijo que ya podía morir tranquila, porque podía llevarle una rosa a su tumba", ha apuntado.

Morales ha anunciado además que el próximo 23 de octubre se entregarán los Premios Conchita Viera, en homenaje a su compromiso con la memoria y la justicia.

Por otro lado, ha recordado que la Diputación cacereña ha recibido recientemente una nueva ayuda de 150.000 euros del Gobierno de España, dentro del II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, para continuar las tareas de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo en la provincia cacereña.

"No queremos hablar de inversión ni de rentabilidad política, solo de justicia. Y los miles de mensajes que nos llegan lo confirman", ha concluido Morales.