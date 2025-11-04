Medio millar de congresistas asistirán el viernes de manera presencial al VIII Congreso Mujer Executiva 360º en Badajoz

Medio millar de congresistas asistirán este viernes, día 7, de manera presencial, al VIII Congreso Mujer Executiva 360º, que se celebrará en Badajoz y que analizará la situación de la mujer en la sociedad, la empresa y las instituciones, así como los retos pendientes para lograr una igualdad efectiva.

El encuentro está dirigido a mujeres y hombres que desean eliminar los estereotipos de género en el ámbito social, institucional y empresarial y abordar la igualdad de las personas desde la "inclusión, integración y armonía entre géneros".

La organización del congreso corre a cargo de la empresa Almattia Formación & Organización de Eventos Empresariales y el acto inaugural tendrá lugar a partir de las 09,15 horas, para posteriormente iniciarse el programa del evento.

El acto de clausura será a las 14,55 horas, con la intervención de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha informado la organización en nota de prensa.

Se prevé una asistencia presencial de 500 congresistas y se espera alcanzar datos de conexión virtual similares al de la pasada edición, que superó las 2.500 personas.

Este congreso está dirigido a un público diverso como autónomo, emprendedores, empresarios y/o personas que ocupan cargos directivos, así como asistentes de otros perfiles interesados en conocer y tomar parte en mensaje del evento.

Mujer Executiva 360º cuenta con los patrocinios y colaboraciones de diferentes instituciones y empresas y la cita será presencial, en el edificio Ibercaja de Badajoz, con inscripción obligatoria y gratuita, y online en el canal YouTube del congreso, también con inscripción.