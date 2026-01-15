Médicos se concentran en Villanueva de la Serena para denunciar el aumento de agresiones

Profesionales sanitarios se han concentrado este martes a las puertas del centro de salud Villanueva Norte, en Villanueva de la Serena, convocados por el sindicato Simex, para mostrar su apoyo a la médica agredida recientemente y denunciar el incremento de agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los sanitarios.

Durante la concentración, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha advertido de que la violencia contra los médicos "se ha convertido en una lacra" y ha subrayado que los datos reflejan una tendencia creciente.

Según ha indicado, en 2024 se denunciaron 30 agresiones a médicos y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 14, casi todas en el sistema público de salud.

Hidalgo ha alertado de que estas agresiones están deteriorando gravemente la relación médico-paciente y generando un clima de miedo en las consultas, hasta el punto de que la medicina "ha pasado de ser una vocación a una profesión de riesgo".

En este sentido, ha reclamado a la administración una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales y en la protección efectiva de los profesionales, tanto en los centros de salud como en las visitas domiciliarias.

Asimismo, ha señalado que muchas agresiones no llegan a denunciarse por temor, especialmente en el ámbito rural, donde los médicos ejercen en solitario, y ha advertido del impacto psicológico que estos episodios dejan en los profesionales y en la calidad de la atención sanitaria.

En el transcurso de su intervención, también ha hecho referencia al conflicto laboral del colectivo médico y a las convocatorias de huelga anunciadas por los sindicatos, un contexto que, según ha indicado, se suma al malestar del sector y a la sensación de falta de respaldo institucional ante el aumento de la violencia contra los sanitarios.