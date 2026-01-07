Una media de 27 comercios bajan la persiana al mes en Extremadura en 2025

Una media de 27 comercios han bajado la persiana al mes en Extremadura en 2025, según datos de UPTA.

En el conjunto nacional el pequeño comercio español sufre una media de 1.132 cierres al mes a lo largo de 2025, según UPTA, que señala que el sector ha superado con creces la barrera de las 12.000 bajas anuales, cerrando el ejercicio con 13.586 comercios menos.

En concreto, el pasado mes de diciembre se perdieron en el país 2.347 comercios, un dato sensiblemente peor que el registrado en el mismo mes de 2024, cuando las bajas ascendieron a 1.748.

UPTA ha alertado de que la situación del pequeño comercio se ha convertido en una "emergencia estructural". El aumento de los costes fijos, la presión fiscal, la competencia desigual con grandes plataformas y la falta de políticas públicas eficaces de protección y modernización están provocando un cierre constante de negocios que vertebran la economía local y el empleo de proximidad.