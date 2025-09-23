La mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España entrará en servicio a finales de 2026 en Aldeacentenera

La mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España entrará en servicio a finales de 2026 entre los municipios cacereños de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa, tras una inversión de 150 millones de euros.

Con una potencia pico de 300 MW, la nueva planta producirá anualmente alrededor de 515 GWh/año de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de más de 157.000 viviendas, por lo que la instalación contribuirá a reducir más de 250.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes en una visita a las obras de esta planta fotovoltaica que han realizado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto con responsables de la compañía Naturgy.

El inicio de obra se produjo el pasado mes de abril, y avanza conforme a los plazos previstos, una actuación que "reafirma el compromiso de Naturgy con el desarrollo económico y energético en Extremadura", una región en la que ha realizado ya una inversión acumulada superior a los 350 millones de euros y sumará a finales de este año una producción total de origen renovable próxima a los 670 GWh", ha explicado el director de Generación Renovable España, Jesús San Emeterio.

La instalación cuenta con una superficie de 290 hectáreas y creará más de 1.000 empleos directos e indirectos durante la fase de obras y operación, según avanza la compañía.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quitana ha destacado que la autorización corresponde a la Delegación del Gobierno, y ha valorado que sea el proyecto más grande que esta compañía posee en toda España.

Cabe destacar que la visita ha contado también con la presencia de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Raquel Pastor; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García y el director general de Industria y Energía, Antonio Jesús Sánchez, así como los alcaldes de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, y Torrecillas de la Tiesa, Tomás Sanchez.

Por parte de Naturgy han participado el director de Generación Renovable España, Jesús San Emeterio ; el director de Desarrollo Renovables España, Juan Ferrero, entre otros, quien han ofrecido una visita guiada a las autoridades durante la que han dado a conocer algunas novedades del proyecto, como la fecha prevista de puesta en servicio a finales de 2026.

