Las matriculaciones de vehículos crecen en Extremadura casi un 14% en octubre

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han alcanzado las 1.039 unidades en octubre, lo que equivale a un incremento del 13,9 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

Asimismo, en el acumulado del año se han registrado en Extremadura un total de 8.636 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 20,2 por ciento respecto al mismo período del año anterior, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 96.785 unidades en octubre, lo que equivale a un incremento del 15,94 por ciento respecto al mismo mes de 2024.