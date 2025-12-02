Las matriculaciones de vehículos crecen en Extremadura un 19% en noviembre

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han alcanzado las 1.019 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 19 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

En lo que va de año, las matriculaciones han crecido un 20 por ciento en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 9.655 unidades.

Por su parte, en el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos han alcanzado las 94.124 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 12,91 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes de 2019.