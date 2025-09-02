MATRICULACIONES

Las matriculaciones de coches suben un 21,4% en agosto en Extremadura, hasta las 692

Entre enero y agosto se han matriculado en Extremadura un total de 6.578 turismos y todoterrenos.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos han subido un 21,4 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 692.

Entre enero y agosto se han matriculado en Extremadura un total de 6.578 turismos y todoterrenos, lo que supone un 18,9 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2025.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 61.315 unidades en agosto, lo que equivale a un incremento del 17,19 por ciento respecto al mismo mes de 2024, aunque supone el menor registro mensual en lo que va de año, fruto del parón propio del verano.

