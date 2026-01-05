La matriculación de turismos crece un 23,3% en 2025, casi el doble que la media nacional

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecieron en Extremadura un 23,3 por ciento en 2025, el mayor de España, con un porcentaje que dobla la media nacional, que fue del 12,9 por ciento, según han informado este viernes las patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam).

Según la patronal, en Extremadura se matricularon en diciembre 1.415 turismos y terrenos, un 51,66 por ciento más que hace un año, para un total de 11.070 unidades en todo 2025.

Por provincias, en Badajoz se matricularon el último mes de año 936 turismos, un 54,7 por ciento más que en diciembre de 2024, lo que elevó a 6.784 unidades el acumulado anual, un 20,67 por ciento más que en 2024, mientras que en la de Cáceres se vendieron en diciembre 479 unidades, 46,04 por ciento más que el diciembre anterior, y 4.286 turismo en todo 2025, un 27,79 por ciento más que en 2024.

Por segundo año consecutivo, la venta de coches nuevos supera el millón de unidades desde la pandemia (2020-2023), si bien la cifra queda aún lejos de los 1,26 millones de unidades vendidas en 2019.