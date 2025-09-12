Más de una veintena de pilotos participarán este domingo en el XXX Auto-Cross Feria de San Miguel de Zafra

Un total de 23 pilotos participarán el próximo domingo, día 14, en el XXX Auto-Cross Feria de San Miguel de Zafra (Badajoz), organizado por el Motor Club Ciudad de Zafra con la Federación Extremeña de Automovilismo y el ayuntamiento segedano.

Una prueba en la que se homenajeará a dos personas que fallecieron este año y que trabajaron por el auto-cross en esta ciudad, como José Francisco Ossorio Martín y el vocal Marciano Calderón Vega, ambos socios y fundadores del Motor Club de Zafra.

La prueba se desarrollará en el circuito municipal El Castellar, que se encuentra en la carretera EX-101, a tres kilómetros de Zafra, dirección a Fregenal de la Sierra.

El circuito tiene una longitud de 1.050 metros y 12 metros de ancho en todo su recorrido.

Así, desde las 08,00 horas tendrán lugar las verificaciones técnicas; a las 10 horas serán las calificaciones; a las 12,00 horas se iniciarán las mangas clasificatorias; y a las 14,00 horas serán las finales.

Las categorías que se disputan son, en concreto, Car-Cross, Desafío, División II y División I, indica en nota de prensa el consistorio segedano.

Durante la presentación este jueves del evento, el concejal de Deportes de Zafra, Javier Domingo Jaramillo, ha resaltado la importancia del Auto-Cross Feria de San Miguel, que reunirá a destacados pilotos en un circuito que se ha mejorado contando con la colaboración del ayuntamiento.

De su lado, el presidente del Motor Club Ciudad de Zafra, José Francisco Ossorio, ha indicado que se ha preparado el circuito con la ayuda del Ayuntamiento de Zafra y la Diputación Provincial de Badajoz.

Asimismo, ha resaltado que en esta edición se realizará un homenaje a Juan Francisco Ossorio Martín y a Marciano Calderón, fallecidos este año, que fueron fundadores del Motor Club Ciudad de Zafra.

Por su parte, el delegado de la Federación Extremeña de Automovilismo, Santiago Gil, ha resaltado que se están volcando para que haya una "gran participación" en la prueba.

Ha señalado, además, que la federación organiza tres pruebas del campeonato de Extremadura, en concreto, la de Zafra y dos pruebas en Jerez de los Caballeros en los meses de octubre y noviembre.