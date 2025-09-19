Más de la mitad de los miembros de la comunidad universitaria llega al campus de Cáceres en vehículo particular

La Universidad de Extremadura se suma a los actos de esta celebración de la Semana Europea de la Movilidad y por sexto año consecutivo, para la que en esta ocasión ha realizado un estudio sobre el transporte que utiliza la comunidad universitaria del campus cacereño.

El estudio es coordinado desde la Cátedra Unesco UEx de Desarrollo Sostenible y la Oficina de Universidad Saludable del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx, en colaboración con las facultades de Formación del Profesorado y la de Empresa, Finanzas y Turismo.

Según el estudio, de los 5.166 miembros de la comunidad universitaria que asistieron al campus en la mañana de este jueves, día 18 de septiembre, 2.182 lo hicieron en transporte público, 114 entraron a pie y 2.870 lo hicieron en vehículos particulares (coches, motos, furgonetas, taxis, bicicletas y patinetes), con una media de ocupación en el caso de los coches de 1,34 pasajeros por vehículo.

El estudio ha sido llevado a cabo por los alumnos de 4º curso de Educación Ambiental del Grado de Educación Social de la Facultad de Formación del Profesorado y los alumnos de Auditoría y Control Interno de 4º curso de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, controlando los distintos accesos al campus cacereño desde las 7,00 hasta las 10,30 de la mañana.

Con este actividad, la Universidad de Extremadura se suma a los actos de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre y que es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible, fomentando el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes, indica la UEx en una nota de prensa.

El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2025 es 'Movilidad para todas las personas', con el objetivo de promover un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible para todas las personas, con independencia de sus ingresos, ubicación, género o capacidades.