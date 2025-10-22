RENTA

Más del 81% de los municipios extremeños tiene renta baja, con Talayuela y Zahínos a la cola, los más ricos, en el entorno de Almaraz

Redacción

Extremadura |

El 81,2 por ciento de los municipios de Extremadura se sitúa entre el 25 por ciento con menor renta por habitante de todo el país, (menos de 12.505 euros), con Talayuela (Cáceres) y Zahínos (Badajoz) entre las 15 poblaciones españolas de más de 2.000 habitantes con menor renta, 9.049 y 9.270 euros, respectivamente.

De los diez pueblos extremeños con mayor renta por habitante, siete se encuentran en esta comarca, situada en el norte de Cáceres y en la zona de influencia de la central nuclear de Almaraz. Encabeza la lista Almaraz, con una renta media de 16.641 euros por habitante, seguida muy de cerca por Romangordo, con 16.620 euros.

