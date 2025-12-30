Más de 8.000 extremeñas se realizarán mamografías en enero dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 8.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de enero de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.400 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este Programa, que visitarán este mes seis poblaciones de la región. El resto, más de 3.500 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el miércoles 7 de enero en la localidad pacense de Calera de León, y continuarán después sus itinerarios en Montijo, Monesterio, Pallares, Montemolín y Fuente de Cantos, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

También están citadas las usuarias de otras dos pequeñas poblaciones, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las mujeres de Lácara y Santa María de la Nava.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de enero en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.340), Cáceres (558), Coria (180), Don Benito-Villanueva (462), Zafra (240), Mérida (504), Navalmoral de la Mata (160), Plasencia (100) y Talarrubias (34).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.