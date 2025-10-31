NACIMIENTOS

Más de 7.200 padres y madres extremeños disfrutan del permiso por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre

Estas prestaciones han sido financiadas por el Gobierno de España por un importe total de 46,9 millones de euros.

La Seguridad Social ha tramitado en Extremadura 7.262 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de 2025. De ellas, 3.496 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 3.766 al segundo, normalmente el padre.

Estas prestaciones han sido financiadas por el Gobierno de España por un importe total de 46,9 millones de euros, ha informado la Delegación del Gobierno en Extremadura en nota de prensa.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y septiembre en Extremadura ha sido de 110 días. Según los datos de la Seguridad Social, las mujeres extremeñas alargan la prestación más que los hombres unos cuatro días de media.

Asimismo, se han concedido 531 excedencias por cuidado de familiar, de las que 464 (87,38%) corresponden a mujeres y 67 a hombres (12,62%). Con respecto al mismo periodo del año pasado, las excedencias por cuidado de familiar dadas de alta en Extremadura han subido un 14,19 por ciento.

