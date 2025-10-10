Más de 600 jóvenes conectan con empresas en búsqueda activa de trabajadores en el certamen 'Talent Day' en Almendralejo

La primera feria de empleo 'Talent Day Experience', una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz y la Cámara de Comercio de Badajoz con el objetivo de conectar a jóvenes en búsqueda activa de empleo con empresas que demandan nuevos perfiles profesionales, se ha celebrado este jueves en el Palacio del Vino de Almendralejo.

En este sentido, más de 600 jóvenes han conectado con empresas en búsqueda activa de trabajadores gracias a esta feria que ha contado con la participación de 43 stands expositores, donde una decena de estas empresas expositoras contaban con ofertas activas de empleo, así como con la asistencia de cientos de jóvenes procedentes de distintos puntos de la provincia e interesados en encontrar oportunidades laborales, formativas o de emprendimiento.

El diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, y la directora de la Cámara, Sandra Soriano, han inaugurado la jornada y han coincidido en subrayar la importancia de seguir generando espacios que favorezcan la inserción laboral y el arraigo del talento joven en el territorio.

Durante la inauguración, Gómez ha destacado que iniciativas como Talent Day Experience demuestran el "compromiso firme" de la Diputación de Badajoz con la empleabilidad y con el futuro de los jóvenes de la provincia. "Queremos que encuentren aquí oportunidades reales de crecimiento profesional, sin necesidad de abandonar sus municipios", ha señalado.

Por su parte, Sandra Soriano ha puesto en valor la colaboración institucional que hace posible este programa, y ha resaltado que la apuesta "decidida" por la juventud y por el desarrollo del territorio hace que este jueves estén en Almendralejo "abriendo un espacio de futuro y de confianza".

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido recorrer los distintos stands informativos de empresas e instituciones, participar en entrevistas personales, asistir a talleres y charlas motivacionales, y entregar sus currículums favoreciendo el contacto directo entre candidatos y empleadores.

La programación ha incluido un desayuno 'networking' que ha servido como punto de encuentro informal entre los participantes, y una serie de ponencias a cargo de profesionales de reconocido recorrido en el ámbito del emprendimiento y la gestión de talento, como Christian Magritte, Zulema Romero (La Romerina Eventos), Ana Isabel M. (Inverta Mentor) y Rodrigo Ortiz (Irre Soluciones), según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

'Talent Day Experience' forma parte del convenio de colaboración suscrito entre el Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz y la Cámara de Comercio, que contempla la realización de cuatro ferias de empleo en la provincia y, en concreto, en Monesterio el 16 octubre, Herrera del Duque el 22 de octubre, Santa Amalia el 30 de octubre y Almendralejo, con el fin de mejorar la empleabilidad juvenil, fomentar el emprendimiento y promover el desarrollo económico en el entorno rural.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), apostando por políticas activas que impulsen el talento, la innovación y la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Este proyecto cuenta con el respaldo del Fondo Social Europeo+ y se enmarca dentro del Programa Talento Joven de la Cámara de Comercio.