Mas de 5.000 aspirantes se presentan a las oposiciones de celador

Las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) celebraba este domingo los exámenes para la categoría de celador, la más numerosa de toda la Oferta Pública de Empleo. En total, 9.033 aspirantes estaban inscritos, pero finalmente, se presentaron 5.359 candidatos, lo que supone en torno a un 59% de participación global. Compiten por 174 plazas: 121 de turno libre, 30 para discapacidad y 19 de promoción interna.

Para poder acoger a semejante volumen de opositores, el SES habilitó 13 sedes: siete en Cáceres, cinco en Badajoz y una en Mérida.