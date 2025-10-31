Más de 4.700 mayores de 65 años se han formado en competencias digitales con el programa REDigitalEX de la Junta

El Programa de Competencias Digitales de la Junta de Extremadura 'REDigitalEX', gestionado por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), ha formado ya a más de 4.700 personas mayores de 65 años en los últimos dos años, un aprendizaje que permite no quedarse atrás en la era digital y ser parte activa de la sociedad actual.

Según ha desvelado en el III Congreso Internacional de Economía Plateada que se está celebrando en Cáceres, desde la puesta en marcha de este proyecto en 2023 con fondos Next Generation, Redex ha conseguido acercar las competencias digitales más básicas a 4.715 personas de más de 65 años, gracias a la creación de una red propia de 24 formadores y dinamizadores expertos en TIC y al apoyo de los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura.

Nacido con el objetivo de romper la brecha digital y de género en la comunidad, REDigitalEX ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la alfabetización digital de miles de extremeños, que pueden comprobar cómo el aprendizaje de estas competencias les permite sentirse más cerca de sus familia y entorno, y reducir la sensación de aislamiento social que provoca el desconocimiento tecnológico.

"En concreto, 1/3 de todas las personas formadas por REDigitalEX son personas mayores", explica la gerente de Redex, Margarita Gala. "Hacer una videollamada con la familia, pedir cita con tu centro de Salud, entender la app del banco o saber de quienes regresan al pueblo sólo en verano puede marcar la diferencia entre sentir que estás integrado o percibirse aislado dentro de esta vida digital", ha añadido.

Además, al tratarse de cursos presenciales, las personas mayores "encuentran también un motivo para salir de casa y relacionarse", explica Gala, informa en nota de prensa Redex.

"De las más de 180 asociaciones con las que estamos llevando a cabo acciones formativas por todo el territorio, las Asociaciones de Mayores suponen el 26 por ciento del total, convirtiéndose tras las mujeres en el grupo de población con el que más hemos trabajado el aprendizaje de competencias digitales", ha afirmado la coordinadora de REDigitalEX, Mercedes Hernández.

Asimismo, para el presidente de Redex, Francisco Javier Sánchez-Vega, el éxito del proyecto radica en la cercanía. "Llegar a cada pueblo de la región de la mano de los grupos de acción local y realizar formaciones a medida, construidas en muchos casos mano a mano con las asociaciones, está permitiendo no sólo dar a conocer el programa de Competencias Digitales, si no que sean las propias entidades locales quienes soliciten estos cursos. Hemos alcanzado más de 280 municipios, es algo de lo que estar orgullosos", ha remarcado.