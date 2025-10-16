Más de 470 profesionales participan en el XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía en Cáceres

Más de 470 profesionales nacionales e internacionales participan en el XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía (AGE), que se celebra bajo el título 'Desafíos de la geografía ante el cambio global'. La cita se desarrolla hasta el 17 de octubre en Cáceres en dos escenarios: el complejo cultural San Francisco y el Espacio UEx.

Se han recibido más de 420 aportaciones en formato de comunicación y póster para alimentar el programa de este congreso, que se estructura en tres ejes abiertos y transversales que permiten integrar las múltiples perspectivas de la Geografía contemporánea desde el punto de vista del cambio ambiental, el socio-territorial y el tecnológico.

Ana Nieto Masot, profesora de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura (UEx) y presidenta del Comité Organizador del XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía, ha recordado que esta edición coincide con la conmemoración de los 50 años de AGE.

Durante el congreso se va a presentar el Atlas Nacional de España, se van a celebrar tres mesas redondas, con temas que abordan aspectos que preocupan en la actualidad, (Retos y cambios en Vivienda; Cambio Global y Riesgos Naturales y Reto demográfico y despoblación) y se van a realizar tres salidas de campo: al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara; a la comarca de Trujillo y su entorno y a la zona de la Raya luso-española (Badajoz, Elvas, Olivenza).

El rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, ha presidido el acto inaugural en el que ha resaltado la necesidad de dar visibilidad a la docencia y a la investigación en el campo de las Ciencias Sociales. "El contenido del Congreso es transversal y de gran relevancia en el territorio nacional y, sobre todo, en regiones con la idiosincrasia de Extremadura", ha resaltado.

En su intervención, ha recordado los incendios que han asolado varias regiones españolas este verano, entre ellas Extremadura, y ha destacado la labor de los geógrafos porque "tenéis una importancia fundamental para definir estrategias y para que el impacto de los incendios masivos se pueda reducir".

En el acto inaugural, han participado además Ángel Marra, director del Servicio Regional de Extremadura del Instituto Geográfico Regional; Abel González Ramiro, diputado de delegado del área de Infraestructuras de la Diputación de Badajoz; Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente Tercero de la Diputación de Cáceres; y Ángel Orgaz, concejal de Relaciones con la Universidad de Extremadura del Ayuntamiento de Cáceres.

También han participado Jesús M. González Pérez, presidente de la Asociación Española de Geografía y Esther Muñoz Baquero, directora General de Universidad de la Junta de Extremadura.