Más de 42.000 empresas se constituyeron en Extremadura entre 1994 y 2024

Un total de 42.296 empresas se constituyeron en Extremadura entre 1994 y 2024, según un estudio sobre creación de empresas de INFORMA D&B, que señala que supone el 1,3 por ciento de las 3.275.000 empresas creadas en España en estas tres décadas.

A nivel nacional, entre las constituidas durante los años 1994, 2004 y 2014, la mayor parte han cesado su actividad.

Así, de las creadas en 1994 continúan operativas un 18 por ciento, entre las que vieron la luz en 2004 siguen activas el 19,5 por ciento y de las iniciadas en 2014 un 36 por ciento.

Para las compañías que han cesado su actividad, el 87 por ciento de las constituidas en 1994 lo ha hecho por procesos oficiales, proporción que se reduce al 80 por ciento entre las creadas en 2004 y al 66 por ciento para las de 2014, por lo que hay bastantes empresas que dejan de operar sin comunicarlo debidamente.