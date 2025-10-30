Más de 4.000 estudiantes conocen la oferta de la UEx en la XIV Feria Educativa

Más de 4.000 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 1º y 2º de Bachillerato, procedentes de 65 institutos extremeños han conocido lo que les puede brindar la Universidad de Extremadura (UEx) en su etapa universitaria.

Todo ello se muestra en la XIV Feria Educativa, que pasó por Badajoz la semana pasada, y que ahora se celebra en el Pabellón V Centenario del campus de Cáceres, los días 29 y 30 de octubre. Allí, los 17 centros de la UEx que imparten títulos de Grado muestran su oferta formativa con el objetivo de informar, asesorar y orientar a los futuros estudiantes "para que su elección sea la más acertada".

Esta cita constituye también una ocasión especial para presentar los distintos servicios, oficinas y alianzas de la UEx como la Unidad de Atención al Estudiante, Relaciones Internacionales, Oficina de Cooperación y Acción Solidaria, Consejo Social, Alianza EuGreen, Servicio de Actividad Física y Deportiva (Safyde), tienda universitaria, Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora (Sapiem) y el Servicio de Prácticas y Empleo (Sepye).

La adjunta al rector para el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, ha destacado el éxito de asistencia de este año, ya que se ha conseguido una inscripción de más de 1.000 estudiantes por encima de ediciones anteriores, con lo que se han superado las 4.000 asistencias.

Como novedad este año, se han incluido talleres de demostración científica que exponen qué se hace en la UEx y qué tipo de investigaciones se realizan.

"Muestran el otro lado de la universidad: por un lado, tenemos los stands y la feria donde ven la oferta de grados y, por otro, en las demostraciones experimentales se pone de manifiesto la actividad científica y de transferencia de los resultados de la investigación", ha señalado.

Estos talleres de demostración científica, que en Cáceres se desarrollan en la Facultad de Veterinaria, cuenta con el apoyo del Servicio de Difusión de la Cultura Científica y el personal investigador.