Más de 3.000 personas participan en la Gimnastrada en Cáceres, que celebra sus 30 años con una gran acto solidario

Más de 3.000 personas participarán este fin de semana en Cáceres en la Gimnastrada Extremadura 2026, un evento de carácter cultural y deportivo que nació en el seno de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura (UEx) de la mano del profesor Kiko León, y que cumple en esta edición 30 años bajo el lema '¡Por nosotros!', y para celebrarlo se ha organizado una gala benéfica el sábado, 14 de marzo.

Como es habitual, en el pabellón Multiusos tendrán lugar las representaciones de los 3.021 participantes, procedentes de 76 colectivos --el 14% extranjeros--, que exhibirán por grupos 102 montajes gimnásticos de carácter coreográfico.

Los primeros en demostrar sus habilidades lo harán el viernes 13 de marzo por la tarde --de 17,00 a 19,00 horas-- y ya el sábado 14 de marzo las exhibiciones comenzarán a partir de las 9,00 y se sucederán hasta las 21,30 horas. No existen limitaciones en la formación de los grupos ni de edad, ni de música, ni de aparatos, ni de criterios estéticos o expresivos porque lo importante es disfrutar de una jornada divertida con la gimnasia como protagonista.

También el sábado, de 20,00 a 22,00 horas, se celebrará una gala solidaria en el Palacio de Congresos presentada por el cómico deportivo e influencer Wilbur, famoso por sus colaboraciones en programas como el Grand Prix de TVE.

La entrada cuesta 10 euros y los beneficios se repartirán entre la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales y en el transcurso de la gala se podrá ver una muestra de lo que ofrecen las gimnastradas.

Todos los detalles se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que Kiko León, presidente del comité organizador, ha destacado que la Gimnastrada lleva 30 años presentándole a la ciudad y a la nación "cómo se puede hacer deporte sin competir, sin necesidad de ser mejor o peor que nadie, simplemente compartiendo, mostrando lo que hacemos y disfrutando de ello".

Este acontecimiento lúdico deportivo también sirve para desmontar mitos porque en estos 30 años se ha podido comprobar que la participación femenina siempre ha sido mayor. "Hablamos de la mujer y del deporte, hacemos campaña y queremos que se incorpore la mujer, pero nosotros siempre hemos tenido más del 60% de participación femenina, a veces incluso el 80%. Las mujeres sí hacen deporte, pero no hacen el que queremos que hagan o hacen otros", ha manifestado León.

En la presentación, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, Tomás García Calvo, ha incidido en su intervención en los valores que se transmiten desde la Gimnastrada. "Es un evento que engloba gran parte de lo que tratamos de inculcar desde la facultad", ha señalado.