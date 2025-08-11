Más de 16.000 espectadores han asistido al Cine de Verano de Aupex durante el mes de julio

Más de 16.000 espectadores han asistido durante el pasado mes de julio a las proyecciones del Cine de Verano de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), que han tenido lugar en 46 localidades extremeñas.

En total, se han realizado 158 proyecciones al aire libre durante el mes de julio, que "enriquecen la oferta cultural y refuerzan el compromiso con la promoción del cine y la cultura en espacios públicos" de los pueblos de la región.

En esta temporada, el Cine de Verano ha llevado la gran pantalla a 46 localidades, que ha transformado plazas y espacios al aire libre en improvisadas salas de cine que han sido el punto de encuentro de familias y amigos, según explica Aupex en nota de prensa.

La cartelera ha ofrecido una variedad de géneros para todos los públicos, como 'Buffalo Kidz', 'Cazafantasmas: Imperio helado', 'Del revés 2 (Inside out 2) o 'Dragonkeeper: Guardiana de dragones', así como 'El 47', 'El especialista', 'El Maestro que prometió el mar' o 'La infiltrada', entre otras.

La iniciativa, que destaca por su "carácter integrador y accesible", busca "acercar la cultura cinematográfica a todos los rincones de Extremadura, ofreciendo una variada programación para todas las edades y gustos", señala Aupex, que apunta que las proyecciones del Cine de Verano continúan durante todo el mes de agosto.