Más de 16.000 docentes extremeños están llamados este martes a la huelga para reclamar la homologación de sus salarios

Más de 16.000 docentes extremeños están llamados este martes, 7 de octubre, a una huelga convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP para reclamar la homologación salarial del colectivo, ante la falta de respuesta en las negociaciones con la Junta de Extremadura.

Los sindicatos convocantes, que son los mismos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación, señalan que tras los acuerdos firmados en otras comunidades autónomas los docentes de Extremadura serán a partir del 1 de enero de 2026 los "peor pagados de toda España".

Todo ello a pesar de que, según un informe de FUNCAS, los maestros y profesores de Extremadura son "los más implicados con su alumnado" y los que demuestran una "mayor voluntariedad" en la realización de funciones que no están obligados a realizar y por las que no reciben "ninguna compensación económica".

Además de la jornada de huelga, los cinco sindicatos han convocado una manifestación a las 11,00 horas en Mérida a la que están llamados los más de 16.000 maestros y profesores de todas las enseñanzas y etapas educativas, y para la que reclaman el apoyo de toda la comunidad.

La comitiva partirá desde la rotonda del Puente Lusitania y continuará por la calle Almendralejo, Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo, para finalizar en la Plaza de España.