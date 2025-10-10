Más de 150 deportistas participarán el 16 de noviembre en Quintana de la Serena en la ruta BTT Extremafem 'Es natural', que por segundo año consecutivo impulsa la Junta de Extremadura dentro del circuito de pruebas deportivas 'Mujer y deporte'.

Esta cita, íntegramente femenina, busca visibilizar la igualdad en el deporte y la promoción del ciclismo femenino, ha señalado en nota de prensa el Ejecutivo regional.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha participado este jueves en la presentación de esta prueba en Quintana de la Serena y, de este modo, la Junta refuerza su apuesta por seguir trabajando para alcanzar la "igualdad real" y la "equidad" en el ámbito deportivo.

En este sentido, Amaro ha señalado el carácter transversal del deporte y ha reafirmado la línea de las políticas públicas deportivas de la Junta de Extremadura.

"Todas las políticas tienen que ir encaminados hacía la igualdad real, pongamos propuestas en firme, sigamos dando pasos y que todo lo que consigamos, lo consigamos juntos", ha destacado, en referencia al trabajo conjunto que la Administración lleva a cabo con el tejido federativo extremeño.

Extremafem 'Es natural' contó el pasado con una "gran acogida" por parte de la comunidad ciclista extremeña y en esta edición contará con tres recorridos, adaptados a los diferentes niveles según categorías, con la participación de deportistas promesas hasta categorías máster, en un "entorno único de dehesas y sierras" de la comarca de La Serena.

Junto al director general de Jóvenes y Deportes han participado en la presentación el alcalde de Quintana de La Serena, Raimundo Dávila; la vicepresidenta del Club Deportivo Ciclista Es Natural, Gema Fernández, y el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, entre otros.