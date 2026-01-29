Más de 12.000 personas participarán en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

Más de 12.000 personas entre comparsas, grupos de animación y artefactos participarán en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 al 22 de febrero y que espera igualar o superar los visitantes del pasado año, que ascendieron a unos 750.000 en total.

La programación de este 2026 sigue la línea de años anteriores, con el Concurso de murgas de adultos y el infantil y juvenil, la Tamborada, el Desfile infantil o el pregón, en esta ocasión a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, además de una ruta de artefactos, Carnaval de calle, el Entierro de la Sardina o el pregón infantil que ofrecerán Valentina Ariza de Aprisa y corriendo, Mara García Facundo de Carnavalatis, Diana Paraschiv de Caretos Salvavidas y Sophie Vázquez Bermejo de la murga del CEIP Enrique Iglesias.

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, y el responsable de Relaciones Institucionales de Ibercaja, José Luis López, como representante del principal patrocinador de esta fiesta, han presentado la programación de este año, que previamente incluye las Candelas de la Margen Derecha celebradas el pasado sábado y las de Santa Marina, previstas para este sábado día 31 a partir de las 17,00 horas con el tradicional desfile de comparsas, la muestra de percusión o la quema del Marimanta.

CONCURSO DE MURGAS

Una de las principales citas del Carnaval arrancará el martes 3 a las 21,00 horas en el Teatro López de Ayala con las preliminares del Concurso de Murgas (Comba), con cinco murgas todos los días menos el viernes 6, cuando habrá seis.

Las entradas saldrán a la venta vía online gracias a un convenio con Ibercaja desde el próximo viernes, ante lo que el concejal ha pedido "paciencia" por el "aluvión" de solicitudes que suele registrarse, lo que hace que "los primeros momentos sea siempre un colapso", que ha achacado a que hay una "altísima" demanda para las localidades disponibles.

El sábado 7 a las 21,00 será el turno de la Tamborada en la Institución Ferial (Ifeba) organizada por la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) con el apoyo del ayuntamiento; y el lunes 9 y martes 10 de las semifinales del Concurso de Murgas, también a partir de las 21,00 horas con 12 agrupaciones y para las que las entradas saldrán a la venta el sábado después de las preliminares.

La siguiente cita será el jueves 12 a las 17,00 horas con el Concurso de Murgas infantil y juvenil (Combita), con unos 200 participantes y siete agrupaciones entre colegios y otras no ligadas a centros escolares y formadas por hijos de murgueros o amantes de las murgas.

INICIO OFICIAL DEL CARNAVAL

El viernes 13 arranca oficialmente el Carnaval de Badajoz en una jornada que comienza a las 16,00 horas con el Desfile Infantil entre Enrique Segura Otaño y San Atón, a las 20,30 horas con el pregón desde el balcón del palacio municipal con Sanguijuelas del Guadiana y a las 22,30 horas con la final del Comba, previamente se darán a conocer los resultados del pasacalles infantil.

El día siguiente, sábado 14, se vivirá una de las principales jornadas y más multitudinarias, con actividades que arrancan con la Ruta de artefactos desde las 12,00 entre La Granadilla y Santa Marina, y continúan con el Carnaval de calle desde la mañana con agrupaciones infantiles y juveniles y ya por la tarde en distintos enclaves para las murgas de adultos y callejeras.

De igual modo, ha detallado que ese día habrá tres zonas o plazas carnavaleras con animación musical, San Atón a partir de la 13,00 horas, San Francisco a partir de las 14,00 horas y en la Plaza de España a partir de las 22,00 horas, con el objetivo, como en años anteriores, de abrir los espacios y evitar las aglomeraciones que solían darse en San Francisco.

Otra de las principales citas es el Gran Desfile de Carnaval, que se celebrará el domingo 15 con más de 12.000 participantes entre comparsas, grupos de animación y artefactos, desde las 12,00 horas en Santa Marina hasta la Plaza Dragones de Hernán Cortés en torno a las 22,00 horas aproximadamente. Posteriormente habrá una concentración en San Francisco hasta que se conozcan los resultados desde las 23,00 horas de artefactos en Entrepuentes.

SEGUNDA SEMANA DE CARNAVAL

La segunda semana de Carnaval se inicia el lunes 16 a las 19,00 horas con un pasacalles infantil entre Menacho y la Plaza de España; a las 20,00 horas con el pregón infantil desde el balcón del ayuntamiento y posteriormente con el Carnaval de calle de 19,00 a 23,00 horas con actuaciones de murgas y con una zona de especial concentración de artefactos en Entrepuentes a partir de las 23,00 horas, aunque no es obligatorio y podrán ubicarse en otros espacios.

También a las 23,00 horas comenzará una Ruta carnavalera de comparsas desde Manuel Saavedra Palmeiro a la plaza de la Libertad y Ramón y Cajal, tras la que podrán disolverse y permanecer en distintas zonas carnavaleras si así lo permiten las dimensiones de la agrupación y del carro de percusión. Sobre esto último, ha matizado que esa noche no habrá DJ en San Francisco, pero sí en San Atón a partir de las 19,00 horas y en la Plaza de España a partir de las 22,00 horas.

El martes 17 será el Entierro de la Sardina en la barriada de San Roque y en concreto en la avenida Ricardo Carapeto, y el jueves 19 del Concurso del Carnaval de mascotas a partir de las 17,00 horas en la Plaza de España con una categoría especial para disfraces inspirados en comparsas, grupos de animación o artefactos; a las 20,00 horas con la inauguración de las nuevas placas del Paseo del Carnaval en San Francisco y a las 21,00 horas con el pregón de exaltación.

La programación contempla para el viernes 20 el Concurso de disfraz en la calle a las 17,00 horas en la Plaza de España; las comparsas y las murgas unidas de plaza en plaza a partir de las 19,00 horas en distintos enclaves; y una exposición de artefactos desde las 19,00 horas en Entrepuentes, que será una zona de concentración a partir de las 23,00 horas.

El sábado 21 el Carnaval concluye con una Gran Gala en la explanada del antiguo ferial, donde se instala el mercadillo de los martes, con apertura de puertas a partir de las 14,00 horas e inicio a las 16,00 horas con animación musical y DJ posterior, y el domingo 22 con el desfile que organiza la Asociación de Vecinos de Valdepasillas entre Tomás Romero de Castilla y Jacinta García Hernández.

Por su parte y en nombre de Ibercaja, José Luis López ha dado las gracias al ayuntamiento por seguir contando con ellos como patrocinador principal de "la fiesta de la ciudad de Badajoz", declarada desde hace años de Interés Turístico Internacional, que es el "mejor escaparate" de cara al exterior y destaca por su impacto económico, tanto en la ocupación hotelera como en la hostelería y comercio. Como en años anteriores, Ibercaja sorteará a través de sus redes sociales dos entradas para las semifinales y otras dos para la final del Concurso de Murgas.