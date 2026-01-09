Más de 11.800 trabajadores autónomos malviven en Extremadura con rendimientos netos por debajo de 900 euros, según UPTA

UPTA España alerta de que en Extremadura existen más de 11.888 trabajadores autónomos que malviven con rendimientos netos de su actividad por debajo de 900 euros mensuales.

Se trata, así, de una situación que evidencia el crecimiento de un colectivo cada vez más amplio de autónomos pobres, con personas que, "pese a trabajar intensamente, no alcanzan ingresos suficientes para vivir con dignidad ni para garantizar su futuro".

Mientras miles de autónomos, que proceden mayoritariamente del sector del pequeño comercio, sobreviven con ingresos "insuficientes", el mercado laboral atraviesa una etapa de crecimiento. Aunque los salarios no son elevados, los sueldos mínimos del empleo por cuenta ajena son, de media, al menos 500 euros superiores a los rendimientos que declaran cientos de miles de autónomos, explica en nota de prensa UPTA.

Así, advierte de que las políticas de fomento del autoempleo aplicadas de manera "indiscriminada", como la tarifa plana, ayudas al inicio de actividad e incentivos públicos, entre otras, han generado unas expectativas "infundadas" y han empujado al RETA a personas "sin un proyecto definido, sin estructura ni competencias necesarias para generar un negocio viable".

En este contexto, la organización subraya que más del 60 por ciento de los autónomos acogidos a tarifa plana declaran rendimientos de trabajo inferiores a los 700 euros mensuales, lo que demuestra a su juicio que esas iniciativas no generan actividades económicas "sostenibles", sino que "empuja a la precariedad a personas que nunca debieron asumir ese riesgo".

Al respecto, UPTA plantea la necesidad de articular mecanismos "reales" de apoyo para la salida ordenada del autoempleo, y propone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulse un sistema, trasladable a todas las comunidades autónomas que, mediante programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, permita a estos trabajadores transitar hacia empleos asalariados "acordes con su experiencia y capacidades".

Para UPTA, impulsar estas medidas no es una renuncia al apoyo al trabajo autónomo, sino un ejercicio de "responsabilidad" con las personas trabajadoras autónomas.