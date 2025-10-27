Más de 10.000 'hortefans' despiden una nueva edición del festival Horteralia al ritmo de Fangoria y las Nancys Rubias en Cáceres

Al ritmo de Fangoria, las Nancys Rubias y Jota Carajota, entre otros artistas, más de 10.000 'hortefans' han despedido en la noche de este pasado sábado en Cáceres a la 14ª edición del Festival Horteralia.

Lo han hecho en un recinto ferial cacereño convertido en el epicentro del universo 'kitsch', donde el clímax de la noche se ha alcanzado cuando Fangoria ha entonado el incontestable himno de Horteralia: 'A quién le importa', según ha destacado la organización del festival en nota de prensa.

A continuación han invitado al escenario a las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo, con quien han interpretado 'El rey del glam', haciendo vibrar a una carpa a rebosar. De hecho, en el marco de este reencuentro de Vaquerizo con el público de Horteralia, el cantante ha recibido la visita sorpresa de parte del personal sanitario que le atendió el año pasado en el Hospital Universitario de Cáceres, tras su accidente en el escenario.

A estas actuaciones se han sumado las de Las Supremas de Móstoles, Natalia, Roser, La Década Prodigiosa, Jota Carajota, Putilatex y Kuve, en una combinación explosiva de clásicos del pop español y nuevas voces del panorama más divertido. Todo ello con la animación de Cherri Coke DJ.

Esta jornada grande ha contado, además, con el tradicional desfile de estilismos por el 'Photocall del Postureo' para optar a La Riñonera de Oro y Las Hombreras de Plata, galardones que reconocen los looks más atrevidos, originales y deslumbrantes del festival.

Así, de entre las más de 150 propuestas de 'hortefans' el público ha proclamado como ganador de la Riñonera de Oro a 'El Niño de las Corbatas', con un traje compuesto por pantalón y chaleco formado por decenas de corbatas cosidas entre sí.

Por su parte, Las Hombreras de Plata fueron para el estilismo de 'La Reina del Desierto', un traje multicolor con corsé y pantalón, coronado por un gorro de fantasía en forma de corazón cubierto de flores de colores.

Cabe recordar que la apuesta de este año incluía más de doce de horas de música y diversión en su jornada central bajo una gran carpa de casi 4.000 metros cuadrados, más espaciosa que la de la edición anterior, que ha garantizado la comodidad del público.

Además, los asistentes han contado con un recinto de más de 15.000 metros cuadrados plagado de novedades como una capilla para bodas, al más puro estilo de Las Vegas, donde los iconos del pop Elvis Presley y Raffaella Carrà han oficiado los enlaces de aquellos que han querido rubricar su amor con el sello de Horteralia.