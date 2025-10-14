DÍA DEL PILAR

Redacción

Extremadura |

María Guardiola asistía este lunes a la celebración de la Fiesta Nacional presidida por Sus Majestades los Reyes
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asistido este domingo, 12 de octubre, al acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y Desfile Militar, con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España y que, en esta ocasión, se ha celebrado en la Plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid.

Posteriormente, la jefa del Ejecutivo extremeño ha acudido a la recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes junto a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.

Así, la presidenta de la Junta de Extremadura ha formado parte de la representación de presidentes autonómicos invitados a los actos conmemorativos con motivo de la Fiesta Nacional, que tienen como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común.

