María Guardiola aboga en su felicitación de Navidad por "seguir construyendo Extremadura juntos"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha felicitado la Navidad a los extremeños, a los que ha enviado un "mensaje de paz, de convivencia, de esperanza", y ha abogado por "seguir construyendo Extremadura juntos".

En un vídeo difundido a través sus redes sociales, María Guardiola ha destacado que "estos son días para el encuentro, son días para las familias y para los regresos", así como "para recordar a los ausentes y para abrazar con mucha fuerza a las personas a las que tanto queremos".

En su mensaje navideño, la presidenta extremeña en funciones ha valorado que Extremadura es una región "plural que avanza con mucho orgullo y con mucha dignidad, una tierra de raíces y de valores, apegada a sus tradiciones", donde esta Nochebuena las familias se juntan "en torno al calor del hogar, dejando atrás las diferencias", ha destacado.

"Es Navidad y en esta fiesta celebramos también nuestra esencia, la de una Extremadura que es toda generosidad, que es siempre de bienvenidas, de afectos imborrables,", una tierra que, según ha señalado Guardiola, "hace del entendimiento y de la felicidad compartida y del respeto a los demás los colores de su bandera".

María Guardiola concluye su mensaje de Navidad deseando a los extremeños "una feliz Navidad y un año 2026 inolvidable".