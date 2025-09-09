El G.M. Manuel Pérez Candelario se impone en el XXXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Ajedrez

El jugador extremeño Manuel Pérez Candelario ha resultado ganador del XXXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Ajedrez que se ha celebrado este fin de semana en la localidad cacereña de Alcuéscar.

Un certamen en el que Gran Maestro Manuel Pérez Candelario se ha alzado con el triunfo en la categoría Sénior, lo que ha confirmado "una vez más su condición de referente del ajedrez en Extremadura y a nivel nacional".

El torneo ha reunido a lo largo del sábado a numerosos jugadores procedentes de diferentes puntos de la región, que compitieron en un ambiente de deportividad y alto nivel técnico, en una cita organizada por la Diputación de Cáceres en colaboración con el Ayuntamiento de Alcuéscar y la Federación Extremeña de Ajedrez.

El alcalde de Alcuéscar y diputado provincial, Dionisio Vasco, ha destacado que la celebración de este trofeo "refuerza el compromiso institucional con el fomento del deporte y el impulso del ajedrez como herramienta educativa y cultural.

Además del cuadro Sénior, el evento ha contado con diferentes categorías, lo que ha permitido la participación de jóvenes promesas y aficionados, "consolidando la esencia de un torneo que busca combinar la excelencia competitiva con la promoción del ajedrez de base", según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

La ceremonia de clausura ha destacado presidida por el alcalde de Alcuéscar y diputado provincial, Dionisio Vasco, y representantes de la Federación, quienes han coincidido en destacar la importancia de mantener vivo este trofeo que, tras treinta y seis ediciones, se ha convertido en una cita ineludible para la familia ajedrecística extremeña.