Manos Unidas celebra este miércoles en Cáceres una jornada de sensibilización contra el hambre y la pobreza

La ONG Manos Unidas celebrará el próximo miércoles, 22 de octubre, una jornada de sensibilización en el Quiosco de la Música del Paseo de Cánovas en Cáceres, enmarcada en su campaña anual contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en el mundo.

El evento comenzará a las 17,30 horas con talleres para niñas y niños bajo el lema 'Compartir', en los que se promoverán valores de solidaridad, empatía y cooperación.

Posteriormente, a las 20,00 horas, se realizará la lectura del manifiesto, un acto simbólico de compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de todas las personas.

Con el lema 'Compartir es nuestra mayor riqueza', Manos Unidas busca recordar que "la verdadera prosperidad se alcanza cuando se construye un mundo más justo e igualitario, en el que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad", informa la organización.